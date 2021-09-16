«Пошла положительная динамика»: бывшая жена Звягинцева рассказала о состоянии режиссера

Небольшие улучшения появились в состоянии российского режиссера Андрея Звягинцева, который проходит лечение от коронавирусной инфекции в Германии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала бывшая жена кинодеятеля Инна Мишукова.

Она пояснила, что всю информацию сейчас получает от близких друзей режиссера.

«Насколько мне известно, он лечится в Германии и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика», — заявила она.

Мишукова добавила, что говорить о полном выздоровлении пока не приходится. Улучшения носят самый минимальный характер. В разговоре с «360» она также отметила улучшение в состоянии режиссера.

«Все что знаю — ему стало чуть лучше. <…> Его близкий круг — все друг другу пересылают информацию», — сказала Инна Мишукова «360».

О том, что Андрей Звягинцев находится в больнице, СМИ со ссылкой на источники сообщили на минувшей неделе. По неподтвержденным данным, после заражения коронавирусом режиссер сначала лечился в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА. После выписки состояние ухудшилось. Сейчас он находится в одном из госпиталей Германии.

После поражения 92% легких его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. По последним данным, сейчас состояние Звягинцева улучшилось и врачи готовят его к возвращению в сознание. После режиссер начнет проходить реабилитацию все в той же Германии.