Эксклюзив 27 декабря 2023, 17:23 Стала известна возможная причина смерти основателя «Смысловых галлюцинаций» Экс-коллега основателя «Смысловых галлюцинаций» Колбасова: у него был диабет Freepik

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Один из основателей екатеринбургской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов болел диабетом. Об этом сообщила «360» бывшая коллега музыканта Анна Старостина.

Женщина работала с гитаристом в студии «Заводной апельсин». По словам Старостиной, это было очень давно, а студии не существует уже около трех лет.

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«Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет», — сказала собеседница «360».

О смерти Колбасова сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов. По его словам, в последнее время гитарист серьезно болел и лечился в больнице. Основатель екатеринбургской рок-группы недавно выписался и незадолго до смерти успел отыграть пару небольших концертов.

Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 годы. Музыкант ушел из жизни в 50 лет. У него остались супруга и несовершеннолетний сын.