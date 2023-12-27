Знаменитости 27 декабря 2023, 16:57 Скончался один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» E1.Ru: основатель «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов умер в 50 лет Freepik

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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», гитарист Александр Колбасов ушел из жизни. Об этом сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов.

Колбасову было 50 лет. По словам Здравомыслова, гитарист тяжело болел, лежал в больнице и только недавно выписался.

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«Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось», — отметил друг музыканта.

У основателя «Смысловых галлюцинаций» остались жена и несовершеннолетний сын. Семья объявила материальные сборы.

Сообщение о смерти Колбасова также появилось во «ВКонтакте» на странице другого экс-участника рок-группы — Владимира Бурдина.

«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов», — указали авторы публикации.

«Смысловые галлюцинации» — екатеринбургская группа, созданная в 1989 году. Колбасов играл в рок-коллективе на гитаре с момента основания до 1993 года.