24 октября 2021, 22:39
Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина
Российская газета: Ленфильм сообщил причину смерти режиссера Рогожкина
Режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин умер от продолжительной болезни. Дата прощания будет известна позже
Об этом «Российской газете» рассказали на киностудии «Ленфильм». Известный режиссер родился в 1949 году в Ленинграде. Он получил профессию историка-искусствоведа и работал на киностудии «Ленфильм» художником -декоратором. Затем он получил режиссерское образование во ВГИКе.
Признание всей страны Рогожкин получил после того, как снял фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки и «Кукушка». Режиссер также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».