Знаменитости 05 марта 2024, 12:05 Стал известен баснословный гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках» НСН: гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках» составил миллион долларов РИА «Новости»

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В результате судебной тяжбы между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и организатором «АртЛайф» стало известно, какой гонорар запросил певец за отмененный концерт в «Лужниках». Об этом сообщила «Народная служба новостей».

Выступление артиста должно было состояться 16 сентября 2023 года. Шнурову даже выплатили вперед половину гонорара. Из-за него и началась тяжба: рокер отказался возвращать деньги за отменившийся концерт.

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Именно это позволило узнать конкретную сумму гонорара, запрошенного Шнуровым — более миллиона долларов. Обычно шоумены тщательно скрывают такие данные.

При этом одна сторона требует возврата аванса за отмененное мероприятие, а другая — выплаты второй части гонорара в качестве компенсации за упущенную выгоду. Сумма претензий достигает 90 миллионов рублей.

В декабре группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия.