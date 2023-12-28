Знаменитости 28 декабря 2023, 02:14 Группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке Ивлеевой Группа «Ленинград» Шнурова выпустила трек о вечеринке Ивлеевой в клубе «Мутабор» РИА «Новости»

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Группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила песню о скандально прославившейся «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Музыкальную композицию опубликовали в YouTube.

Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия. В словах песни высмеяли вечеринку, где собрались представители российского шоу-бизнеса.

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«Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — такие строчки есть в тексте песни.

Волна негатива обрушилась на некоторых звезд России после их появления на вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие.

Когда о событии узнали поклонники знаменитостей, то негативно отреагировали. После этого многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут».