Эксклюзив 20 марта 2024, 14:00 «Большая честь». Газманов — о возможном включении его песен в школьную программу Газманов обрадовался возможному включению его песен в школьную программу Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Песни исполнителя Олега Газманова могут включить в школьную программу. Идею поддержало Минпросвещения. Певец признался «360», что это стало бы для него большой честью.

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей — ко мне приходят очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар», — рассказал певец.

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Он добавил, что помнит пионерские и комсомольские песни своего детства, в которых прославлялись любовь к Родине, отвага и честь «и много еще нравственного и хорошего».

«Этого сейчас не хватает. Надеюсь, и мои песни и стихи будут полезны», — заключил Олег Газманов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отметил профессионализм и мастерство исполнителя. Газманов входит в топ самых востребованных российских певцов, составленный исходя из продаж билетов на концерты и гастрольных графиков.