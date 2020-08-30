Создатель образа Чебурашки отмечает столетний юбилей

Мультипликатор Леонид Шварцман отмечает 30 августа столетие. Это он создал образ Чебурашки, а также многие другие советские мультики, ставшие классикой.

Среди самых известных работ Шварцмана «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и другие.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Москве. Был призван в армию во время Великой Отечественной войны, но попал в эвакуацию. Работал токарем на танковом заводе в Челябинске, там же — бесплатно трудился художником-оформителем. С 1948 года работал на студии «Союзмультфильм». Иллюстрирует книги, создает выставки. Леонид Шварцман — обладатель множества почетных наград, в том числе — американского приза «Голливуд — детям».

Сам Шварцман признает, что секрет долголетия — спорт и здоровый образ жизни. Он уже 70 лет каждое утро делает зарядку. Мультипликатор не ест сладкое, ведет активный образ жизни, а также бросил курить в 75 лет. В 2021 году он отметит 75 лет брака. Его супруге скоро исполнится 95 лет.

«Давно понял, что лучше стареть с родным человеком, чем с „внучкой“, как сейчас снова модно. Так было во все времена: у богатых стариков юные барышни, но я небогат, с меня брать нечего», — говорит Леонид Шварцман.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» хочет вернуть Чебурашку на родину. Об этом сообщили «Невские новости». Речь идет о возвращении прав на персонажа.