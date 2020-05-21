Шварцман рассказал о подготовке к 100-летнему юбилею

«Уже 90 лет я по утрам делаю легкую зарядку, что и всем советую. Раньше бегал трусцой, ходил на лыжах, любил велосипед, плавал в море или бассейне. Ем полезные вещи. Люблю сырые овощи больше, чем фрукты. Сладким не увлекаюсь. Не пил особо, лишь изредка в хорошей компании и по большим праздникам. Но вот до 75 лет курил. А потом бросил. Но главное, что я всю жизнь для детей работал — был мультипликатором с 1948 года. А значит, с интересом провел жизнь», — пояснил Шварцман.

По информации «Царьграда», он уточнил, что в 2021 году отметит 70-летие со дня женитьбы. Его супруга скоро отпразднует 95 лет.

«Давно понял, что лучше стареть с родным человеком, чем с „внучкой“, как сейчас снова модно. Так было во все времена: у богатых стариков юные барышни, но я небогат, с меня брать нечего», — отметил мультипликатор.

По мнению Шварцмана, жизнь прошла быстро: «раз — и 100 лет».

«Пока жив, думаю о жизни. А смерть неизбежна. Что нас там ждет, узнаем, когда придет черед. Людям свойственно бояться смерти, болезни, боли. Это в любом возрасте происходит, и это страшное испытание. А сейчас главное, чтобы были здоровье и жена рядом. А остальное у меня и так есть», — заключил создатель Чебурашки.