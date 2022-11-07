Создатель группы «Ласковый май» умер на 59-м году жизни | 360°

Знаменитости 07 ноября 2022, 17:11 Создатель группы «Ласковый май» умер на 59-м году жизни Скончался создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов РИА "Новости"

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Композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет, сообщило издание «Говорит Москва». Информацию о смерти музыканта подтвердил участник коллектива Андрей Гуров.

Точная причина смерти композитора пока не известна. По информации «Российской газеты», он умер в Оренбурге. Дата и место прощания с композитором еще не определены.

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Для «Ласкового мая» Кузнецов создал легендарные хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» Также он был основателем музыкальных групп «Мама», «Новые формы», «Радуга ночью», Spice Boys, «Чернила для пятого класса», «Чернильное небо» и «Стекловата».

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В конце июня скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность из-за обширного инфаркта миокарда.

Осенью продюсер Андрей Разин выступил с предложением перезапустить группу «Ласковый май».