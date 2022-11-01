Критик Соседов оценил идею о перезапуске «Ласкового мая» | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 23:59 Критик Соседов оценил идею о перезапуске «Ласкового мая» Музыкальный критик Соседов положительно оценил идею о перезапуске «Ласкового мая»

Читать 360tv в

Продюсер Андрей Разин предложил перезапустить поп-группу «Ласковый май» после того, как умер бывший солист коллектива Юрий Шатунов. Музыкальный критик Сергей Соседов положительно оценил данную идею. Об этом сообщил NEWS.ru.

Соседов подчеркнул, что песни группы остаются актуальными до сих пор. На данный момент существует большое количество фанатов «Ласкового мая». По словам специалиста, перезапуск вызовет ностальгический эффект.

Реклама

«Я думаю, это может иметь ностальгический успех, но такого, как раньше, уже не будет даже не 100%, а 200%. Поностальгируют старые поклонницы, которым уже 40–50 лет, наверняка придут [на концерт], что-то вспомнят. Идея вполне хорошая», — заявил специалист.

Реклама

Однако это не значит, что группе стоит сосредоточиться только на старых композициях. Соседов подчеркнул, что фанатам группы необходимо представить новые треки.