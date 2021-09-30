Созданный 20 лет назад альбом Дэвида Боуи впервые выпустят 26 ноября

Не выпущенный при жизни Дэвида Боуи альбом Toy выйдет 26 ноября в рамках переиздания музыкального наследия рок-певца. Один из треков уже доступен для прослушивания.

Альбом Боуи записал в 2001 году, напомнил телеканал BBC News. Его пришлось отложить на полку из-за конфликта музыканта со звукозаписывающей студией.

Среди вошедших в Toy песен оказались оригинальные треки и переработанные версии ранних композиций, которые Боуи написал еще в 1964–1971 годах.

«Toy — это момент времени, запечатленный в янтаре радости, огня и энергии», — охарактеризовал альбом продюсер Боуи Марк Плати.

Для прослушивания уже доступен трек Youʼve Got A Habit Of Leaving.

Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года, спустя пару дней после своего 69-летия. В 2020 году в Японии умер дизайнер костюмов музыканта Кансай Ямамото.