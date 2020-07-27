Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии

Дизайнер Кансай Ямамото умер в Японии в возрасте 76 лет. Он также занимался организацией развлекательных шоу во всем мире.

В последние месяцы жизни Ямамото страдал от миелоидного лейкоза. О его смерти сообщила дочь дизайнера Мираи Ямамото в своем профиле в Instagram. По ее словам, он скончался 21 июля.

«В моих глазах мой отец был не только эклектичной и энергичной душой, о которой знал весь мир, но и человеком вдумчивым, добрым и ласковым», — написала дочь Ямамото.

Кансай Ямамото в 70-х и 80-х сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером. Именно японский дизайнер создавал знаменитые футуристические костюмы Дэвида Боуи для его выступлений. Кроме того, Ямамото со своими коллекциями принимал участие в модных показах в Лондоне, Нью-Йорке, Париже. Позднее дизайнер стал продюсером и начал организовывать развлекательные шоу, где сочетал музыкальные номера, танцевальные, акробатические. На выступлениях присутствовали и элементы японских фестивалей.

Ранее сообщалось, что в этом году будут выпущены два альбома с не изданными ранее песнями Дэвида Боуи.