Знаменитости 10 декабря 2023, 22:44 «Совсем плохо». Сергей Лазарев — о здоровье госпитализированной Леры Кудрявцевой Сергей Лазарев заявил, что Лере Кудрявцевой стало совсем плохо РИА «Новости»

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Певец Сергей Лазарев высказался о здоровье госпитализированной Леры Кудрявцевой. В социальных сетях он опубликовал видео, в котором сообщил, что его соведущей по «Песне года» «совсем плохо».

Лазарев рассказал, что команде фестиваля пришлось экстренно менять сценарий из-за того, что Кудрявцева заболела. Певец признался, что у него будет другая соведущая, но ее имя пока оставил в тайне.

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«Пришлось сделать так, потому что Лере совсем плохо, температура. Лерка, выздоравливай!» — заявил артист.

Ранее стало известно, что Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске, куда телеведущая приехала для участия в «Песне года». Кудрявцава жаловалась на плохое самочувствие, слабость и сильный кашель. Врачи назначили ей компьютерную томографию и диагностировали воспаление легких. Ведущую оставили под надзором медиков, а выступление отменили.