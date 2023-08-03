Эксклюзив 03 августа 2023, 13:26 «Совсем недавно праздновали юбилей». Драматург Инин — об умершей в больнице Ирине Мирошниченко Драматург Инин: Ирина Мирошниченко была универсальной актрисой РИА «Новости»

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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась в больнице. Актер, драматург, сценарист и ее коллега Аркадий Инин сказал «360», что в ней объединились часто взаимоисключающие качества — талант актрисы и душевность женщины.

«Совсем недавно праздновали юбилей во МХАТе, и вот сейчас это. Была замечательной актрисой и, что немаловажно, замечательной женщиной — это не всегда совпадает. У нее совпало — и актерский талант, и женская красота, и популярность», — сказал он.

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Инина шокировала новость о ее смерти. Он назвал Мирошниченко универсальной актрисой. Она играла как в драматических спектаклях, так и в комедии. В зрелом возрасте актриса освоила вокал и стала устраивать музыкальные вечера. Она проявила себя, по словам коллеги, замечательной певицей в шансоне.

«Не очень точное определение, но близкое. Это не особые вокальные переливы, но огромная душевность. Вот это у Иры было. Душевность во всем — и в человеческих отношениях, и в работе», — заявил он.

Ирина Мирошниченко умерла после госпитализации с высокой температурой, подтвердили в Школе-студии МХАТ. Актрисе 24 июля исполнился 81 год. Она известна по спектаклям во МХАТе имени Чехова, фильмам «Зимняя вишня», «Вам и не снилось» и другим работам.