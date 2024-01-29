Знаменитости 29 января 2024, 00:43 «Совсем другая». Гитарист Пугачевой рассказал о звездной болезни звезды Гитарист Пугачевой Левшин заявил, что певица страдала звездной болезнью РИА «Новости»

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Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка действительно страдала от звездной болезни. Об этом он рассказал в программе «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ.

Музыкант играл на гитаре позади звезды на сцене. Он видел, как в начале своего пути артистка переживала. Она старалась полностью выложиться перед поклонниками. Однако чем популярнее становилась Пугачева, тем больше менялось ее отношение к людям.

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«Это деньги, это пафос. Совсем другая какая-то жизнь, другой образ. Она перестала с нами ездить в автобусе, она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники», — заявил он.

По словам музыканта, звезда стала хуже относиться к коллегам. Гитарист вспомнил случай, как барабанщик рассказывал анекдот. Певица подумала, что это был голос Левшина. Тогда она ворвалась к ним и стала возмущаться.

«Негодяй, как ты можешь себя так вести рядом со мной!» — вспомнил слова знаменитости гитарист.

Ранее бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала Пугачеву «скифским золотом». По ее словам, коллеги артистки, которые начали ее критиковать, раньше вздрагивали при звуке шин приближающейся машины певицы.