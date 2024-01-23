Знаменитости 23 января 2024, 03:47 Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом» Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина назвала Аллу Пугачеву скифским золотом РИА «Новости»

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Украинский режиссер и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина высказала свое мнение о злопыхателях вокалистки Аллы Пугачевой. В эфире своего YouTube-канала женщина назвала артистку «скифским золотом».

«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что в прошлом мои приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное „скифское золото“», — сказала она.

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По словам Крапивиной, коллеги Пугачевой, которые сегодня ее критикуют, раньше вздрагивали, если слышали звук шин приближающейся машины звезды.

Ранее певец Юлиан рассказал про отношения с Аллой Борисовной. По его словам, он встретился с артисткой только один раз — на премьере фильма «Мама». После показа он и актриса Нонна Мордюкова втроем сидели на банкете. В тот вечер певица спросила у вокалиста, почему он не обращался к ней за помощью. Он ответил, что не хотел тревожить звезду.