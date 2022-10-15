«Совершенно неповторимый». Джоан Роулинг отреагировала на смерть Робби Колтрейна | 360°

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«Совершенно неповторимый». Джоан Роулинг отреагировала на смерть Робби Колтрейна

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг прокомментировала смерть Робби Колтрейна

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Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала новость о смерти актера Робби Колтрейна. Автор серии популярных книг о «Гарри Поттере» написала о нем пост в соцсетях.

Многие зрители знают Робби Колтрейна как добряка-лесничего Хагрида в фильмах о «Гарри Поттере». Сегодня стало известно, что актер скончался.

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«Я никогда больше не встречу никого, даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно неповторимым, и мне невероятно повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду», — поделилась эмоциями Роулинг.

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Шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Причины его смерти пока неизвестны. Актер сыграл в фильмах «Двенадцать друзей Оушена», «И целого мира мало», «Из ада» и многих других. Но популярность к Робби Колтрейн пришла, когда он сыграл роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.

Гарри Поттер

Джоан Роулинг

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