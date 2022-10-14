Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн | 360°

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Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн

Сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет

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Шотландский актер Робби Колтрейн ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он запомнился многим по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. О смерти актера сообщило издание The Guardian со ссылкой на его агента.

«Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Джеймсе Бонде до „Метода Крекера“ и „Гарри Поттера“, умер в возрасте 72 лет. Эту информацию в пятницу подтвердил его агент», — написали авторы статьи.

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Причины смерти актера пока не раскрываются.

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Робби Колтрейн родился 30 марта 1950 года в пригороде Глазго. После школы-интерната он сначала поступил в городскую школу искусств, а затем стал учиться в педагогическом колледже в Эдинбурге. Позже будущий известный актер начал выступать в театральных труппах.

Урожденный Энтони Роберт Макмиллан выбрал для себя псевдоним Колтрейн. Его он взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна.

За годы своей творческой карьеры актер сыграл в таких фильмах, как «Двенадцать друзей Оушена», «И целого мира мало», «Из ада» и многих других. Большую известность ему принесла роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.

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