Эксклюзив 10 ноября 2022, 19:49 Соседка рассказала о переменах в поведении актера Стоянова незадолго до смерти Соседка Андрея Стоянова рассказала о переменах в поведении актера незадолго до смерти Соцсети

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У актера Андрея Стоянова осталась пожилая мама, буквально на днях она навещала его, рассказала «360» соседка артиста. Женщина призналась, что не может поверить в случившееся.

По словам соседки, она знала Стоянова уже очень много лет, общается с его матерью. Никаких серьезных изменений в поведении мужчины в последнее время не замечала.

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Небольшие перемены все-таки были: по мнению соседки, он стал более нервным, даже отчасти дерганным.

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«Поведение не то что поменялось. Три дня назад здесь сидел на лавочке. Такой бодрый, боевой. Говорили, что дружит с кем-то, кто злоупотребляет [запрещенными веществами]», — добавила соседка, подчеркнув, что все это было просто на уровне слухов.

Женщина добавила, что Стоянов был добрым и хорошим человеком. Собеседница «360» призналась — поверить, что актера нет в живых, очень сложно. Ведь совсем недавно она сталкивалась с ним во дворе и ничто не предвещало беды.

О смерти Стоянова 10 ноября сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника канала, предварительной причиной его гибели стала передозировка. Официально эти данные не подтверждали.

Актеру было 48 лет. Он известен по ролям в сериалах «Дылды», «Преступление» и «Глухарь». Принимал участие и в съемах полнометражных фильмов. Среди них, например, «Люби их всех» и «Чужая стая».

Известно, что несколько лет назад Стоянов был в браке с известной порноактрисой Еленой Берковой.