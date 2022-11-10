Важное 10 ноября 2022, 11:29 Актер Андрей Стоянов умер от передозировки — СМИ Telegram-канал SHOT сообщил о смерти актера Андрея Стоянова РИА «Новости»

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Умер актер Андрей Стоянов, бывший муж известной порноактрисы Елены Берковой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, предварительной причиной смерти Стоянова стала передозировка. Мужчине было 48 лет.

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Актеру вызвали скорую после потери сознания, однако медики не сумели его спасти.

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Стоянов известен большому кругу зрителей по картинам «Люби их всех», «Чужая стая». Также он снимался в сериалах «Дылды», «Преступление» и «Глухарь».

Издание «Вокруг ТВ» сообщало, что Стоянов состоял в супружеских отношениях с Берковой с 2014 по 2018 год. Актер признавался, что хотел создать крепкую семью, но не смог перебороть в себе желание остаться холостяком.

В мае 2019 года Беркова представила общественности своего нового возлюбленного. Им стал известный блогер и предприниматель Александр Путинцев, сообщал телеканал «Царьград».