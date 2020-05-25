Соловьев предложил провести дебаты между Михалковым и Познером

Соловьев прокомментировал конфликт из-за передачи «БесогонTV», автором которой является Михалков. Журналист предложил Познеру и его оппоненту встретиться на ток-шоу «Поединок». Однако, по его мнению, первый не согласится на участие в программе.

Такое мнение Соловьев выразил в личном Telegram-канале.

«Вот такие дебаты я бы провел. Хотя, уверен, что Познер бы не согласился участвовать в Поединке. Уж очень он меня не любит», — отметил телеведущий.

Ранее на YouTube-канале «БесогонTV» Никиты Михалкова появился новый выпуск под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». Сам Владимир Познер подчеркнул, что программу посмотрел, но комментировать ее не готов. Телеведущий предположил, что даст ответ к 23 мая на собственном сайте.