Познер решил обдумать новый выпуск на «БесогонTV»

Познер признался, что уже видел новый выпуск программы Михалкова. Однако он пока не решил, будет ли на него реагировать. Журналист не хочет «рубить сгоряча». Если он надумает представить аргументы, они должны быть весомыми.

«Скажу, что я посмотрел эту программу. Я пока не решил — отвечать на это или не отвечать. Я хочу все это обдумать», — сказал Познер.

Он пообещал принять решение к 23 мая. Если телеведущий все же захочет сказать несколько слов Михалкову, он сделает это на своем сайте.

«Чтобы это была информация исключительно для тех, кого это интересует», — пояснил Познер.

В «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» Михалков, как и обещал, поговорил о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск передачи — «У кого в кармане государство?».