Солистка группы «Стрелки» пожаловалась, что их новые песни не слушают

«Поклонникам группы „Стрелки“ жизненно необходимы старые песни. Новые им неизвестны в принципе», — заметила вокалистка.

Кравцова заключила, что из-за отсутствия интереса фанатов к свежим композициям теряется смысл вкладывать денежные средства в их создание и раскрутку.

Ранее звезда шоу «Голос» иеромонах Фотий критически высказался о современной музыке. Популярные композиции он назвал вредными для души и рассказал о собственных музыкальных предпочтениях.

Иеромонах подчеркнул, что человеку приносит пользу классическая музыка. Слушать можно, по его мнению, духовные произведения, романсы и баллады, ретро — изменяющие настроение и облагораживающие слушателя композиции.

Как он Фотий, обратный эффект дает тяжелая и негативная музыка. Она нарушает внутреннюю гармонию, вселяет в человека агрессию. Себя иеромонах назвал «меломаном в самом широком смысле». Он слушает разную музыку — от классики до джаза.