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    18 ноября 2020, 13:51

    Солистка группы «Стрелки» пожаловалась, что их новые песни не слушают

    Полина Петрова

    Солистка музыкальной группы «Стрелки» Екатерина Кравцова пожаловалась, что поклонники не слушают их новые песни, информирует сайт NEWS.ru.
    Солистка группы «Стрелки» пожаловалась, что их новые песни не слушают

    «Поклонникам группы „Стрелки“ жизненно необходимы старые песни. Новые им неизвестны в принципе», — заметила вокалистка.

    Кравцова заключила, что из-за отсутствия интереса фанатов к свежим композициям теряется смысл вкладывать денежные средства в их создание и раскрутку.

    Ранее звезда шоу «Голос» иеромонах Фотий критически высказался о современной музыке. Популярные композиции он назвал вредными для души и рассказал о собственных музыкальных предпочтениях.

    Иеромонах подчеркнул, что человеку приносит пользу классическая музыка. Слушать можно, по его мнению, духовные произведения, романсы и баллады, ретро — изменяющие настроение и облагораживающие слушателя композиции.

    Как он Фотий, обратный эффект дает тяжелая и негативная музыка. Она нарушает внутреннюю гармонию, вселяет в человека агрессию. Себя иеромонах назвал «меломаном в самом широком смысле». Он слушает разную музыку — от классики до джаза.