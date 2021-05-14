Солист «Руки вверх!» рассказал, почему никогда не заводил интрижек с поклонницами

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков признался, что даже на пике популярности не заводил интрижек с поклонницами.

«Когда нам было по двадцать, „играл гормон“ и хотелось весь мир, — нашим фанаткам было лет по десять-двенадцать. Я выходил на сцену и видел в зале детей с косичками. А когда они выросли и превратились в красавиц, я уже был женат», — рассказал певец в интервью журналу «Коллекция „Каравана историй“».

Как отметил исполнитель, теперь он и вовсе остепенился, плюс ко всему от такой супруги, как у него, не хочется ходить налево.

Супруга Сергея Жукова, бывшая солистка группы «Сливки» Регина Бурд. Женщина младше его на девять лет. Когда пара познакомилась, Жуков уже был популярным артистом, но за Региной ухаживал долго и настойчиво: впервые влюбленные поцеловались через десять месяцев после знакомства, в гостях у девушки Жуков не появлялся из-за ее строгого отца.

В феврале Жуков рассказал о том, что был серьезно болен и мог умереть. Справляться с тяжелой ситуацией артисту пришлось практически в одиночку. Все началось с незначительной, на первый взгляд, травмы. После одного из выступлений музыкант ударился за кулисами. На животе у него в итоге появился синяк, но этому значения певец не предал. Потом него развилась грыжа, из-за которой Жуков чуть не умер.