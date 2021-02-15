Солист «Руки вверх!» признался, что был на волосок от смерти

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков был серьезно болен и мог умереть. Справляться с тяжелой ситуацией артисту пришлось практически в одиночку.

Жуков рассказал о проблемах со здоровьем в интервью каналу Fametimetv, запись которого опубликована на YouTube. Начались они с незначительной, на первый взгляд, травмы. После одного из выступлений музыкант ударился за кулисами.

На животе у него в итоге появился синяк, но Жуков не придал этому значения. Потом у солиста «Руки вверх!» развилась грыжа. И из-за нее он чуть не умер. Медики изначально не могли дать четких прогнозов по состоянию 44-летнего пациента.

«Врачи на меня посмотрели и говорят: „Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы“», — поделился он воспоминаниями.

Семья артиста находилась в тот момент в другой стране, и он был вынужден справляться с трудностями практически один. Между домом и больницей Жуков находился порядка трех месяцев. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками.

В больнице Жуков обратился к фанатам, попросив помолиться за него. Спустя неделю артисту стало лучше. После выздоровления солист «Руки вверх!» стал меньше выступать и решил отказаться от вредных привычек.