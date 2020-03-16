Солист Little Big придумал новое название для коронавируса

Little Big поедет на Евровидение от России с песней Uno. Солист группы решил объединить название трека с коронавирусом, который на слуху у каждого. В итоге получилось новое название инфекции.

«CorUNOvirus», — написал Илья Прусикин в Instagram.

Подписчики юмор музыканта оценили и подхватили обсуждение этой темы. Не забыли и пожелать удачи российским исполнителям на предстоящем песенном конкурсе.

«Через наушники или колонки передается, говорят», — написал один из пользователей.

«Везде коронавирус, в России — корUNОвирус! Удачи Вам», — пожелала фанатка.

«Пусть лучше такой corUNOvirus распространяется и приводит к лихорадочным коленным потрясучкам», — поддержали в комментариях.

«Я уже заболела этим КорУНОвирусом. Вылечить невозможно. „Уно, уно, уно, дос, куатро“ уже четвертый день», — поделилась девушка.

Песню Uno для Евровидения-2020 группа представила 15 марта. Клип на YouTube посмотрели уже более 25 миллионов раз. Свой трек Little Big исполнят на конкурсе, который пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.