«Пухляш» из клипа Little Big показал «грязные танцы» со съемок Uno

Кадры со съемок клипа на песню Uno, которую Little Big повезут на Евровидение, попали в Сеть. Их разместил в своем Instagram танцор Дмитрий Красилов, которого прозвали «пухляшом».

Артист показал откровенные танцы с вокалисткой Софьей Таюрской. «Немного грязного бекстейджу хотите?! Для вас не жалко, друзья!» — подписал свою публикацию Красилов.

В кадре «пухляш в голубом» катается по полу, а над ним исполняет эротичные движения Таюрская. Все происходит под аплодисменты и улюлюканье собравшихся на съемки.

Опубликованное 15 марта видео уже набрало более 90 тысяч просмотров. Сам клип Uno, размещенный на YouTube, посмотрели более 23 миллионов раз. Он стал самым популярным среди представленных участниками европейского песенного конкурса официальных роликов.

Самого Красилова признали «центнером харизмы» и потребовали взять с собой на Евровидение. Для этого даже создали петицию. Ее авторы уверены, что Little Big не прогадают, если «пухляш» отправится выступать вместе с музыкантами.

Евровидение в 2020 году пройдет с 12 по 16 мая. Конкурс принимает нидерландский Роттердам.