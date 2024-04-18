Знаменитости 18 апреля 2024, 17:36 Солист «Би-2» признался в драках и приеме наркотиков с первой женой Солист «Би-2» Бортник рассказал о драках и употреблении наркотиков с женой РИА «Новости»

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Лидер группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева*, заявил, что дрался и принимал наркотики с первой женой Ириной Макеевой. Он признался в этом в интервью с журналисткой Ириной Шихман*.

Музыкант сообщил, что в период совместной жизни вместе с супругой находился на пути самоуничтожения, употреблял наркотики и алкоголь. Они часто теряли контроль над ситуацией.

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У пары доходило даже до драк. При этом Лева* не избивал жену, по его словам, супруги дрались на равных.

«У меня как-то приехала мама, посмотреть, как мы живем, и в первый же вечер за ужином моя бывшая супруга метнула в меня бутылку шампанского. Я пригнулся, и она выбила стекло на кухне. Мы вместе пили, принимали наркотики, и заканчивалось это все дракой. У меня были такие же синяки, как и у нее», — поделился рокер.

В 2019 году Макеева выступила с заявлением о том, что ее бывший муж был насильником и изменщиком. Однако солист «Би-2» признался, что, хоть и признает некоторую свою вину, многие обвинения со стороны бывшей супруги считает преувеличенными.

Мзыкант ушел из семьи, осознав невозможность изменения ситуации. У пары остался общий сын Федор. Бортник* подчеркнул, что сохраняет отношения с ребенком и исправно выплачивает алименты.

Ранее солист «Би-2» заявил о банкротстве группы. Коллектив столкнулся с финансовыми сложностями после переезда из России.

* Признан иноагентом на территории России.