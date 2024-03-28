Знаменитости 28 марта 2024, 14:41 Солист «Би-2» заявил о банкротстве группы Солист «Би-2» Бортник заявил, что группа обанкротилась после отъезда из России РИА «Новости»

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Лидер группы «Би-2», Егор Бортник*, также известный как Лева*, рассказал о том, что коллектив столкнулся с финансовыми сложностями после переезда из России. Слова музыканта привела «Газета.ру».

«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», — признался Бортник*.

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Музыкант упомянул, что «Би-2» недавно организовали тестовый тур по США и Европе, чтобы изучить особенности музыкального бизнеса за пределами России, где до этого коллектив выступал чаще всего. Артист подчеркнул, что для команды теперь актуально разделение стран на категории в зависимости от условий для проведения концертов.

Зимой участников группы «Би-2» задержали в Таиланде. Их арестовали за попытку провести концерты в Паттайе и на Пхукете без соответствующего разрешения. Артистов депортировали и 1 февраля доставили в Израиль.

* Признан иностранным агентом на территории России.