Собчак заработала более 200 млн рублей за год пандемии

Журналистка Ксения Собчак за год пандемии заработала на 26,9 миллиона рублей больше, чем в предыдущий год. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Информация о доходе была указана в декларации ее мужа Константина Богомолова, которую он подал как руководитель Театра на Малой Бронной. В документе указано, что сам Богомолов заработал на 1,2 миллиона рублей меньше, чем раньше. Ее доход составил 17,9 миллиона рублей.

Собчак же заработала более 212 миллионов рублей. Это на 26,9 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Также в документе указано, что у нее в собственности три квартиры, жилой дом площадью почти в 500 квадратных метров, три земельных участка, семь нежилых помещений и машина Bentley Continental GT Speed.

Ранее Собчак заявила, что пора изменить способ празднования Дня Победы. Она вспомнила, что, например, у Израиля, есть «интересная традиция» в День катастрофы. Для жителей это траурное мероприятие в память о евреях, погибших во Второй мировой. Утром по всей стране у них звучит сирена и все останавливается — поезда, машины, люди. Все выходят на улицу и две минуты стоят в полном молчании.