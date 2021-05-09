Собчак жестко раскритиковали за предложение заменить парад Победы

Журналистка Ксения Собчак заявила, что пора изменить способ празднования Дня Победы. По ее мнению, нужно скорбеть, а не демонстрировать оружие. Но за это на нее набросились подписчики.

«Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Каким бы мощным и смертоносным оно ни было», — написала телеведущая в Instagram.

Она вспомнила, что, например, у Израиля, есть «интересная традиция» в День Катастрофы. Для жителей это траурное мероприятие в память о евреях, погибших во второй мировой. Утром по всей стране у них звучит серена и все останавливается — поезда, машины, люди. Все выходят на улицу и две минуты стоят в полном молчании. Знакомые Собчак рассказывали ей, что в такие моменты испытывали очень сильные эмоции. Сам звук напоминал им о кошмарах войны.

«Не знаю, может чем-то подобным заменить парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших в этой жуткой войне», — сказала она.

Но подписчики совсем не оценили идею Собчак. А большинство даже набросились с критикой.

«А я и за парад, как важную традицию для нашей страны, и за минуту молчания в память о людях, отдавших свои жизни», — написала президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер.

Подписчица под ником mihasafari заявила, что не понимает, почему День Победы должен быть угрюмым праздником.

«Это парад Победы победителей. Не думаю, что сравнение с Израилем уместно», — написала nata_ya1412.

«А я за наши традиции! Парад — это праздник», — с уверенностью заявила remizova8513.

Другие пользователи написали, что не поддержали бы замену парада Победы.