Собчак высмеяла новый подкаст Бузовой про мужчин

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала участников нового шоу, которое запустила ее бывшая коллега Ольга Бузова. Слова Собчак про подкаст «Бузова шоу» привел StarHit.

Собчак не понравились герои, которые приходят на шоу к поющей телеведущей. От подкаста Бузовой ничего выдающегося она не ожидала.

«Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы», — заявила журналистка.

Среди участников проекта Бузовой она выделила «психиатра в венерологическом диспансере», который специально не планирует детей — чтобы не платить алименты. Привлек внимание Собчак «стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены».

«Проктолог, сообщающий, что „мужская полигамия, особенно среди врачей — это норма“», — охарактеризовала еще одного гостя бывшая коллега Ольги Бузовой.

Телеведущая добавила, что такие мужчины чем-то напоминают бывшего парня Бузовой. При этом не уточнила, кого из избранников Ольги она имела в виду. Мужем Бузовой был футболист Дмитрий Тарасов, а недавно шума наделало ее расставание с блогером Давидом Манукяном.

Ксения Собчак уважительно относится к работоспособности Ольги Бузовой, но периодически говорит о ее новых проектах с сарказмом и даже снимает на нее пародии.