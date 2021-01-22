«Пиар-акция или правда?». Ольга Бузова и Давид Манукян расстались

Телеведущая Ольга Бузова объявила, что теперь свободна. О причинах расставания с Давидом Манукяном телезвезда умолчала.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов», — написала в Instagram Бузова.

Девушка попросила своих поклонников помочь пережить ей этот этап в жизни. У младшей сестры телеведущей недавно произошел инсульт, а ее мама уехала в Литву к бабушке, которая борется с раком.

Звезда попросила фанатов ничего не писать Даве и не спрашивать у нее о причинах.

Многие поклонники телезвезды не верят в расставание. Одни считают, что это пиар-акция, нацеленная на привлечение внимания перезапуска телепроекта «Дом-2» на другом канале, а другие, что между блогерами закончился контракт.

Однако большинство поддерживают Бузову и верят в то, что Манукян поступил плохо с ней. Они напомнили ведущей поход на «Битву эксрасенсов», где участники шоу призывали не верить Даве.