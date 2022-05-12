Телеведущая Ксения Собчак сообщила о закрытии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак.

Также телеведущая отметила, что ее команда ранее написала об этом первая. Пост о принятом решении закрытии программы Собчак опубликовала в Тelegrаm еще 28 февраля. Тогда она ссылалась на данные своего источника.

При этом Первый канал в феврале опроверг слова Собчак о том, что «Вечерний Ургант» решили закрыть. В пресс-службе телеканала заявили, что слова источника телеведущей не имеют отношения к действительности, а тот факт, что шоу Урганта не выходит в эфир, объяснили его развлекательным характером. Сам Иван Ургант тогда никак не прокомментировал сообщения ни Собчак, ни Первого канала.