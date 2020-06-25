Собчак собралась судиться с Business Insider. Издание обвинило ее в расизме

Ксения Собчак может подать в суд на немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме. Она заявила, что никогда не говорила тех слов о чернокожих людях, которые ей приписали.

«Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Журналистка подчеркнула, что для нее главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность, и предположила, что подобные взгляды в современном мире становятся вне закона. Собчак подчеркнула, что не боится давления на себя как внутри России, так и за ее пределами.

Ранее немецкий автомобильный концерн Audi разорвал контракт с Собчак из-за ее высказываний и шуток в Instagram в адрес американского движения Black Lives Matter и афроамериканцев. Собчак работала с Audi восемь лет.