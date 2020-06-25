Собчак лишилась контракта с Audi из-за расистских постов в Instagram

Официальный представитель Audi Вернер Нойхольд заявил что компания выступает против любых форм расизма и дискриминации.

«Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — подчеркнул представитель автомобильного концерна.

Собчак сотрудничала с Audi на протяжении восьми лет и была официальным лицом бренда в России.

7 июня телеведущая выложила на своей странице в Instagram видео, где на экране была надпись «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». При включении записи на черном фоне начинала звучать песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

Как позже объяснила сама Собчак, она сделала запись в рамках YouTube-шоу Comment Out, выходящем на YouTube. Однако при этом она несколько раз заявила, что шутка была остроумной.

До этого момента она несколько раз писала неоднозначные высказывания по поводу протестов против расизма в США и движения Black Lives Matter.

Акции протеста охватили США после смерти задержанного полицией Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты обвинили в его смерти правоохранителей и потребовали привлечь их к ответственности. Все это переросло в массовые демонстрации с требованием начать борьбу с расизмом на всех уровнях власти.

К акциям подключились вандалы и криминальные группировки, которые начали громить и грабить магазины. В итоге протестные акции превратились в повальное уничтожение памятников. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что власти начнут сажать вандалов на 10 лет.

YouTube-шоу Comment Out появилось в новостях после того как его ведущий Владимир Маркони заявил, что развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус — это розыгрыш, который начался на его программе.

В дело вмешался сам Харламов, который обвинил ведущего в попытке «пропиариться» на чужом разводе. Он призвал всех журналистов, которые написали свои материалы со слов Маркони потребовать от него показать трейлер программы.