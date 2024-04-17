Знаменитости 17 апреля 2024, 12:52 Собчак раскритиковала Дурова за отсутствие яхт и самолетов Журналистка Собчак удивилась, что основатель Telegram Дуров не любит роскошь Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Телеведущая Ксения Собчак после просмотра интервью основателя мессенджера Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что не понимает нелюбовь предпринимателя к атрибутам роскоши. Об этом она написала в своем блоге.

«Ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — удивилась Собчак.

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По ее мнению, Дуров просто кокетничает с аудиторией и показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте несмотря на то, что заработал деньги честным трудом. Она добавила, что жизнь коротка, чтобы изображать аскезу.

«Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом „Победы“», — заключила телеведущая.

Ранее Собчак снялась в облегающем боди и заявила о принятии своей внешности. Пользователи раскритиковали ее за яркий макияж и фотошоп.