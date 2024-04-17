17 апреля 2024, 12:52
Собчак раскритиковала Дурова за отсутствие яхт и самолетов
Журналистка Собчак удивилась, что основатель Telegram Дуров не любит роскошь
Телеведущая Ксения Собчак после просмотра интервью основателя мессенджера Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что не понимает нелюбовь предпринимателя к атрибутам роскоши. Об этом она написала в своем блоге.
«Ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — удивилась Собчак.
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По ее мнению, Дуров просто кокетничает с аудиторией и показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте несмотря на то, что заработал деньги честным трудом. Она добавила, что жизнь коротка, чтобы изображать аскезу.
«Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом „Победы“», — заключила телеведущая.
Ранее Собчак снялась в облегающем боди и заявила о принятии своей внешности. Пользователи раскритиковали ее за яркий макияж и фотошоп.
Ксения Собчак
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