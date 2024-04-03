Знаменитости 03 апреля 2024, 02:26 Собчак раскритиковали за яркий макияж и фотошоп Ксения Собчак снялась в облегающем боди и заявила о принятии своей внешности Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Журналистка Ксения Собчак предстала перед камерами в облегающем бежевом боди с драпировкой и коричневых кожаных брюках. Фото в соцсети телеведущая подписала словами о принятии себя и своей внешности.

На фото 42-летняя Собчак с ярким макияжем глаз и блеском на губах. На руках журналистки — массивный браслет и несколько колец.

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«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами», — подписала фотографию теледива.

Собчак отметила, что любые негативные комментарии не имеют к ней никакого отношения. Пользователи не преминули высмеять заявление телеведущей, им показалось, что Собчак использует слишком много макияжа и фотошопа, чтобы принимать себя.

В начале марта Собчак заявила, что хочет отдохнуть от журналистики.