Знаменитости 04 марта 2024, 00:48 Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез РИА «Новости»

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Журналистка Ксения Собчак призналась, что не смогла удержаться от слез при прослушивании новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*, который опубликовал трек в своем Instagram**-аккаунте.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала Собчак.

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Новая композиция Пугачевой появилась в Сети в воскресенье, 3 марта. Песня разделила пользователей на два лагеря. Одни комментаторы восхищенно написали, что исполнение вызвало у них «мурашки по коже», а другие назвали трек «бредом».

До этого Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, а также поблагодарила поклонников за выход своего нового музыкального сборника «Постскриптум».

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания Галкина* о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине. Если подтвердится, что они дискредитируют ВС РФ, то комик по новому закону может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

* *Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.