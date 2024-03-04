04 марта 2024, 00:48
Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой
Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез
Журналистка Ксения Собчак призналась, что не смогла удержаться от слез при прослушивании новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*, который опубликовал трек в своем Instagram**-аккаунте.
«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала Собчак.
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Новая композиция Пугачевой появилась в Сети в воскресенье, 3 марта. Песня разделила пользователей на два лагеря. Одни комментаторы восхищенно написали, что исполнение вызвало у них «мурашки по коже», а другие назвали трек «бредом».
До этого Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, а также поблагодарила поклонников за выход своего нового музыкального сборника «Постскриптум».
Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания Галкина* о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине. Если подтвердится, что они дискредитируют ВС РФ, то комик по новому закону может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
* *Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Ксения Собчак
Песни
Музыка
Алла Пугачева
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