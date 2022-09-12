Собчак отмахнулась от проверки полицией ее канала на гей-пропаганду | 360°

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Собчак отмахнулась от проверки полицией ее канала на гей-пропаганду

Собчак: гей-пропагандой сейчас готовы считать просто разговор с ЛГБТ-людьми

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Ксения Собчак прокомментировала проверку столичной полицией одного из ее каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят», — сказала она.

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По мнению Собчак, внимание правоохранителей привлекло ее интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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«Речь, видимо, об интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной. Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов», — заявила она, добавив, что в начале интервью и в подписи к нему содержался комментарий о возрастных ограничениях для зрителей.

Собчак ведет несколько каналов в Telegram. В их числе «Собчак», «Кровавая барыня», «Осторожно, новости». На видеохостинге YouTube выходит ее проект «Осторожно: Собчак».

Ранее сообщалось, что если полицейские найдут пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, Собчак грозит административное дело. Пока по заявлению правоохранители проводят проверку.

Ксения Собчак

МВД РФ

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