Информацию на канале Собчак проверят на гей-пропаганду | 360°

Общество 12 сентября 2022, 12:24 Поделиться Telegram

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Viber Информацию на канале Собчак проверят на гей-пропаганду РИА «Новости»: полиция начала проверку интернет-канала Собчак на гей-пропаганду youtube.com

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Пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков начала искать полиция Москвы в одном на интернет-каналов журналиста и телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пока не известно, о канале на какой платформе идет речь. Собчак принадлежат несколько каналов в Telegram и один YouTube-канал.

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«Московский комсомолец» уточнил, что заявление на Собчак поступило в управление внутренних дел по Западному округу Москвы. Автор документа попросил проверить опубликованные материалы на предмет наличия запрещенной информации.

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Если полицейские найдут пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, Собчак грозит административное дело. Пока по заявлению правоохранители проводят проверку.

Это не первая попытка привлечь Ксению Собчак к ответственности за публикуемый ей контент. В конце прошлого года опубликованный на YouTube-канале журналиста фильм про «инфоцыган» возмутил инвестора Сергея Бриза. Он обвинил Собчак в ксенофобии и подал иск в суд с требованием компенсации в 100 миллионов рублей.

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