Собчак «похоронила» Гафта в эфире своей программы. Ей в этом помог Гудков

Ксения Собчак «похоронила» советского и российского актера Валентина Гафта. Оплошность в новом выпуске передачи «Осторожно, Собчак» допустил гость телеведущей Александр Гудков. Она ошибку не заметила.

С Гудковым Собчак говорила о шутках на запретные темы, запись программы опубликована на YоuТubе. Комик вдруг привел в пример Ивана Урганта. По его словам, коллега почти всегда смеется, даже если пишет мемориум на тему кончины Гафта.

Собчак никак не поправила собеседника. Зато извинилась потом, разместив пост в Instagram после звонка Урганта.

«Вечером позвонил Ваня Ургант с гневным вопросом: зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники? Что тут сказать? Два дебила — это сила!» — написала телеведущая, признавшись, что у нее после разговора с Ургантом «случилась истерика от смеха».

Она не стала отрицать, что «с умным видом поддакивала» Гудкову, когда он рассказывал «эту драматическую историю».

«Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!» — заключила Ксения Собчак.

Валентину Гафту 84 года. В прошлом году он перенес инсульт. Супруга артиста Ольга Остроумова в марте 2020-го рассказала, что Гафт постепенно восстанавливается и чувствует себя лучше.