«Давай останемся дома, закроем все двери, под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить», — поет в припеве Бузова.

Кроме самой исполнительницы и ее возлюбленного Давида Манукяна, в клипе можно увидеть играющего в приставку Михаила Галустяна, Филиппа Киркорова, Екатерину Варнаву, Ксению Собчак, Андрея Малахова и других российских звезд.

Всего за сутки клип на YouTube посмотрели более 1,4 миллиона человек. Пользователи успели оставить почти шесть тысяч комментариев. Многим такой формат видео очень понравился.

«Вот это самый лучший клип за последнее время. Без какой-то сверхъестественной обработки, а простой и семейный. Этого сейчас очень не хватает. Даже отключился мозг, и просто хотелось наблюдать и наблюдать за клипом», — написала одна из девушек.

Сейчас россияне находятся на самоизоляции. Из дома можно выходить только на работу, за продуктами в ближайший магазин и в аптеку за лекарствами. Еще можно вынести мусор или погулять с собакой.