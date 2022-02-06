Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП с ее участием

Телеведущая Ксения Собчак исполнила мечту девушки, пострадавшей в резонансном ДТП на трассе в Сочи. Оксана Садовник стала владелицей фотостудии.

О своем подарке Собчак рассказала подписчикам в Instagram. Она напомнила об аварии, в которую попала осенью 2021 года в Сочи.

«С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у нее есть мечта», — написала телеведущая.

Она добавила, что девушка работает фотографом. Всю жизнь Садовник хотела открыть собственную фотостудию.

«Прошло полгода, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить — студия наконец готова и ждет своих клиентов», — заявила Собчак.

Источник фото: instagram.com/xenia_sobchak

Авария с участием Собчак произошла в начале октября 2021 года. Водитель телеведущей выехал на встречную полосу на трассе в Сочи. Садовник находилась в пострадавшей машине. Девушку госпитализировали вместе с ее водителем. Еще одна пассажирка скончалась на месте.