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    06 февраля 2022, 22:02

    Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП с ее участием

    Собчак помогла открыть фотосалон пострадавшей в ДТП на трассе в Сочи

    Дарья Бунякова

    Телеведущая Ксения Собчак исполнила мечту девушки, пострадавшей в резонансном ДТП на трассе в Сочи. Оксана Садовник стала владелицей фотостудии.

    О своем подарке Собчак рассказала подписчикам в Instagram. Она напомнила об аварии, в которую попала осенью 2021 года в Сочи.

    «С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у нее есть мечта», — написала телеведущая.

    Она добавила, что девушка работает фотографом. Всю жизнь Садовник хотела открыть собственную фотостудию.

    «Прошло полгода, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить — студия наконец готова и ждет своих клиентов», — заявила Собчак.

    Источник фото: instagram.com/xenia_sobchak

    Авария с участием Собчак произошла в начале октября 2021 года. Водитель телеведущей выехал на встречную полосу на трассе в Сочи. Садовник находилась в пострадавшей машине. Девушку госпитализировали вместе с ее водителем. Еще одна пассажирка скончалась на месте.