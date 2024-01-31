Знаменитости 31 января 2024, 01:39 Бузова получила в подарок от молодого миллионера дорогую машину Бузова получила автомобиль за 40 миллионов рублей от богатого поклонника РИА «Новости»

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На днях певица Ольга Бузова отметила свое 38-летие. Артистка показала поклонникам в соцсетях минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300, стоимостью около 40 миллионов рублей. Роскошный подарок Бузова получила от богатого поклонника, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, телеведущая познакомилась с 36-летним миллионером более пяти лет назад в ресторане. Он тогда еще только начинал карьеру в банке. Мужчина влюбился в Бузову и подарил ей дорогие серьги с бриллиантами.

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Но певица не ответила ему взаимностью и они перестали общаться. Полтора года назад этот мужчина, заработавший миллионы на криптовалюте, снова начал оказывать знаки внимания Бузовой.

В прошлом году он оплатил день рождения ее отца и почти каждый день отправлял Ольге огромные букеты за 150-200 тысяч рублей, даже когда она была на съемках за границей.

Кроме того, миллионер подарил Бузовой эксклюзивные туфли Jimmy Choo, украшенные семью тысячами кристаллов Swarovski. Цена такой модели составляет около 700 тысяч рублей. Несмотря на подарки, певица продолжает держать поклонника на дистанции.

Ранее мать Ольги Бузовой Ирина рассказала, что дочь не смогла поменять машину и продолжает ездить на Mercedes восьмилетней давности.