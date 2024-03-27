Эксклюзив 27 марта 2024, 14:45 «Сможет играть только бомжей». Пластический хирург указал на изменения во внешности Кологривого Хирург Володченков: через несколько лет Кологривый сможет играть только бомжей Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Актер Никита Кологривый быстрее других столкнется с возрастными изменениями лица. Это может привести к тому, что в кино он станет играть исключительно бомжей, рассказал пластический хирург Иван Володченков в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Собеседник отметил, что актеру уже 29 лет. Это значит, что он находится на границе перехода от первичных возрастных изменений к вторичным.

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«Если у него есть вредные привычки: алкоголь, курение, несоблюдение норм питания — то вторичные возрастные изменения придут гораздо быстрее. Это закон», — сказал Володченков.

Он добавил, что у Кологривого — тяжелый тип строения мягких тканей лица, который сильнее других подвержен возрастным изменениям. Кроме того, на кожу негативно влияет климат и атмосфера мегаполиса.

«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро. Тут нужен именно комплексный подход», — заключил хирург.

Сегодня Никита Кологривый отбыл наказание за пьяный дебош и вышел на свободу в Новосибирске. Он провел в спецприемнике семь суток.