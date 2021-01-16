СМИ: Владимир Конкин заразился коронавирусом

Актер получил положительный тест на коронавирус накануне Нового года. Однако 1 января врачи «не смогли застать его дома — им никто не открыл дверь».

Позднее медики вышли на связь с Конкиным. Поэтому теперь он проводит время на самоизоляции и лечится амбулаторно. У его директора и, как утверждается, гражданской супруги Елены Переслени коронавирус не подтвердился.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Он известен по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Аты-баты, шли солдаты…», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети».

Конкину 69 лет.

Ранее писательница и продюсер Шэрон Осборн выздоровела после COVID-19. Женщину уже выписали из больницы. Ее муж, 72-летний британский рок-певец Оззи Осборн, получил отрицательный результат теста на коронавирус.