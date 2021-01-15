Шэрон Осборн поборола COVID-19

Ее уже выписали из больницы.

«Я вернулась домой, и у меня все хорошо», — поделилась писательница.

Первой в декабре заболела приходящая служанка Кэрри Энн Инаба. Затем положительный тест на коронавирус сдала и Шэрон Осборн. Ранее женщина перенесла операцию по удалению обеих молочных желез, страдала депрессией, поэтому сама решила лечь в больницу. В связи с этим работу над программой The Talk с ее участием временно приостановили.

Муж писательницы, 72-летний британский рок-певец Оззи Осборн, не подхватил инфекцию. Однако он страдает одной из форм болезни Паркинсона. Затронуты нервы в теле артиста, напомнил сайт eg.ru.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев заразились коронавирусом. Поэтому они не попали в состав петербургского клуба на сборы в Дубае, к команде они присоединятся позднее. ПЦР-тесты были сделаны незадолго до вылета.