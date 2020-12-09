СМИ: ведущая Эллен Дедженерес поселилась рядом с Меган Маркл

Недвижимость Эллен, является одной из наиболее дорогих во всем городе Монтесито. Отмечается, что стоимость домов в округе подскочила, когда около года назад Маркл с Гарри переехали сюда, информирует «Экспресс газета».

Миллер жил в этом особняке 14 лет. Он договорился о его продаже знаменитой телеведущей еще в начале осени. В ноябре Дедженерес продала свой дом в Лос-Анджелесе за 33 миллиона долларов. Поклонники знаменитости уверены, что Эллен всерьез желает познакомиться и подружиться с Маркл.

В конце ноября в колонке для The New York Times Маркл рассказала о пережитом в июле выкидыше. Она писала о чувстве невыносимого горя и табуированности данной темы. Признание стало одной из главных тем британских СМИ. В Twitter появился хештег, под которым пары рассказывали о своих выкидышах.